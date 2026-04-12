Empresa Galaga da su descargo tras acusaciones por retraso de material electoral

La empresa Galaga SAC, señalada por la ONPE por el retraso en la entrega de material electoral, brindó su descargo en exclusiva a Panamericana Televisión. El caso involucra a 75 centros educativos de Lima, principalmente en distritos como Surco, San Borja, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde se registraron demoras en el inicio del proceso de votación.

De acuerdo con la ONPE, la tardanza en la distribución del material afectó la instalación oportuna de mesas en estos locales. Sin embargo, electores también reportaron inconvenientes en colegios de Miraflores, donde señalaron que no pudieron sufragar a tiempo debido a la falta de implementos necesarios para sufragar.

El periodista Edgard Aguilar, del programa Panorama, se comunicó vía telefónica con Juan Charles Alvarado, gerente general de la empresa Galaga, quien evitó asumir una postura definitiva sobre las acusaciones. El representante indicó que esperará los pronunciamientos oficiales antes de brindar mayores declaraciones.

GUARDA SILENCIO

“Vamos a esperar a que emitan su comunicado tanto la ONPE como las otras entidades competentes. Tendrán que demostrar si Galaga tiene responsabilidad. Yo no puedo decir si soy responsable o no, voy a guardar silencio”, afirmó Alvarado. Las autoridades continúan evaluando lo ocurrido para determinar responsabilidades en este proceso electoral.