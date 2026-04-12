Elecciones 2026: Se reporta poca afluencia de votantes en colegios de Los Olivos, Rímac y Asia

En horas de la tarde, volvió la calma en algunos locales de votación de la ciudad de Lima; la afluencia de votantes era permanente, pero no masiva, pues la mayoría acudió a sufragar desde muy temprano.

Por ejemplo, en el colegio Alfredo Rebaza, en la urbanización El Trébol, en Los Olivos, los ciudadanos indicaron que no demoraron mucho en emitir su voto y que todo está bien señalizado, lo que permite ubicar las mesas.

BALNEARIOS DEL SUR

Lo mismo se pudo observar en el colegio Rosa Merino en el Rímac; si bien se registró un error respecto al número de las mesas de sufragio, personal de la ONPE en el lugar pudo informar correctamente a los votantes.

Finalmente, en un recorrido por los balnearios del sur, se pudo apreciar que la votación se desarrolla con normalidad. Vecinos de Asia indicaron que todo el material electoral llegó a los colegios del sector anoche.