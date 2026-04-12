Elecciones 2026: PNP y Fiscalía realizan diligencias en la ONPE por retraso en material electoral

El Ministerio Público intervino este domingo la sede principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicada en el Centro de Lima, como parte de una investigación por el retraso en la entrega de material electoral a diversos centros de votación.

Personal del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, junto a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), ingresó a las instalaciones para recabar información sobre la demora en la instalación de mesas de sufragio, ya que varias no estaban operativas incluso tres horas después de iniciados los comicios.

FALTA DE MATERIAL ELECTORAL

Desde tempranas horas, múltiples locales no pudieron abrir o presentar funcionamiento regular debido a la falta de material electoral y fallas informáticas en la plataforma del organismo. La ONPE responsabilizó a la empresa encargada del reparto por no cumplir con la entrega oportuna en Lima Metropolitana y Callao, anunciando acciones legales.

Entre las zonas más afectadas figuran 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. En total, el retraso impactó al 0,72 % de los más de 10 mil centros de votación a nivel nacional, lo que obligó a las autoridades a ampliar el horario de sufragio en una hora para compensar las demoras.