López Aliaga denunció penalmente al jefe de la ONPE por deficiencias durante jornada electoral

Wilber Medina, abogado del candidato presidencial Rafael López Aliaga, señaló que denunciaron al jefe de la ONPE, por los problemas registrados hoy en los centros de votación, por la falta de materiales para instalar las mesas de sufragio.

Señaló que dicho funcionario cometió infracciones vinculadas a la omisión de funciones y perturbación del proceso electoral, por lo que la Fiscalía de la Nación debería intervenir inmediatamente, pues son imputaciones con sustento.

CÓDIGO PENAL

El abogado citó el artículo 377 del Código Penal, referido a la responsabilidad de funcionarios públicos que omiten o retardan actos propios de su cargo. El letrado dijo también que se debería detener al señor Corvetto Salinas.

Asimismo, no descartó que más adelante se amplíe la denuncia contra otras personas que pudieran ser identificadas durante las investigaciones, y que tendrían relación con presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral.