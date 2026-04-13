Elecciones 2026: Estos son los 13 centros educativos de Lima donde hoy continuará la votación

Esta mañana, como lo determinó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), continuará las elecciones en 13 colegios de Lima, en las que quedó pendiente la votación de más de 50 mil ciudadanos, al no instalarse las mesas de sufragio por falta de material electoral.

Al respecto, el Ministerio de Educación informó, en un comunicado, que brindará todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la jornada electoral prevista para hoy, en escuelas ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

Colegios en San Juan de Miraflores

lE Parroquial virgen de la Asunción / IE 6041 Alfonso Ugarte / IE 6151 San Luis Gonzaga.

Colegios en Lurín

lE 7078 Virgen de Chapi / IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla / IE 7104 Ramiro Priale Priale /

IE 6023 Julio C. Tello Rojas / IE 7239 Santísimo Salvador / IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima.

Colegios en Pachacámac

IE 7261 Santa Rosa de Collanac / IEP EI Universo de Cesar Vallejo /

lE Parroquial virgen del Rosario

¿Cuántos votarán?

En total, serán 52,251 electores los que emitirán su voto hoy, lunes 13 de abril, entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. ya que ayer, domingo, no se pudieron instalar 187 mesas de sufragio, según anunció la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).