Detienen a gerente de Gestión Electoral de la ONPE por presunta omisión de funciones

Esta mañana, sorpresivamente agentes de la Policía Nacional detuvieron a José Samamé, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el presunto delito de omisión o demora de actos funcionales.

Según informó la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, "la acción (ejecutada en flagrancia), se realizó en estricto cumplimiento de la ley, como parte de la lucha contra la corrupción".

ELECCIONES GENERALES

La detención estaría relacionada con las mesas de sufragio que ayer no pudieron ser instaladas en varios colegios de Lima, durante las elecciones generales, lo que generó la airada protesta de los electores.

Durante la intervención, Samamé Blas no opuso resistencia y colaboró con los agentes policiales, el funcionario de la ONPE prefirió guardar silencio a la espera de la llegada de su abogado, informa RPP.