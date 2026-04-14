El mundo mira a Perú: prensa internacional destaca caos electoral

A raíz de los últimos acontecimientos registrados en las Elecciones Generales 2026, diversos medios internacionales han informado sobre las irregularidades en el proceso electoral, las cuales han marcado un momento crítico en el país.

Estos hechos han generado preocupación en la prensa extranjera, que ha puesto énfasis en las fallas durante la jornada, especialmente en la demora en la instalación de las mesas de votación. Esta situación ha sido atribuida a la ONPE, cuya gestión ha sido duramente cuestionada y calificada como deficiente.

MIRADA DE LA PRENSA INTERNACIONAL

El corresponsal de Televisa, Ricardo Burgos, aseguró que esta situación resulta poco común en los países de la región. “En ninguna parte de Sudamérica ha ocurrido un fenómeno parecido, he asistido y cubierto muchas elecciones presidenciales en la región y en ninguno de los casos se produjo una elección de dos días”, aseguró.

Además, desde Estados Unidos, la periodista Liliana Escalante también informó sobre dificultades para sufragar, destacando al mismo tiempo el compromiso de los ciudadanos por cumplir con su deber cívico. “Los peruanos en el exterior han querido participar, como un acto patriótico o cívico (...) ha habido problemas, al igual que en Perú, en muchos centros de votación donde no llegó el material”, aseguró.