Transparencia: ONPE debe mejorar y fortalecer distintas áreas para la segunda vuelta electoral

Tras los incidentes registrados el último domingo, durante las elecciones generales, la Asociación Civil Transparencia recomendó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mejorar y reforzar distintas áreas para la segunda vuelta electoral.

Durante la presentación de su informe preliminar de los comicios generales, propuso incrementar el uso de herramientas tecnológicas, mejorar la logística de las elecciones, fortalecer la capacitación a los miembros de mesa, entre otras medidas.

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Por otro lado, señaló que sería importante promover más de un debate presidencial para la posible segunda vuelta de las elecciones 2026, con el objetivo de fortalecer la deliberación pública y acercar las distintas propuestas de los postulantes a la ciudadanía.

Finalmente, José Ñaupari, líder de la comisión de observadores de Transparencia, calificó estos comicios como “los más complejos de la historia”, por el número de participantes y los incidentes durante la jornada electoral que llevaron a ampliar la votación al lunes 13 de abril.