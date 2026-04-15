¡Se mueve el dólar! Moneda registra cambios tras elecciones

La incertidumbre por conocer los resultados de las Elecciones Generales 2026 continúa en aumento, ya que las cifras siguen variando día a día mientras se define qué candidatos pasarán a la segunda vuelta presidencial.

Este escenario también se refleja en la vida cotidiana de los peruanos, especialmente en la estabilidad monetaria. Uno de los sectores más afectados es el tipo de cambio, donde el precio del dólar ha registrado constantes fluctuaciones.

DÓLAR INESTABLE

En los últimos días se había registrado una disminución en el precio del dólar; sin embargo, este se incrementó de manera sorpresiva a raíz de los recientes acontecimientos en el país, según señaló el economista Jorge Gonzales. “Ha estado bajando en los últimos días, pero hoy ha subido un poco a 3.39, pero en 12 meses la caída todavía es fuerte y está el 9% y, en lo que va del año, el dólar se ha mantenido estable con un aumento ligero”, sostuvo.

En las últimas semanas, el dólar ha registrado una marcada volatilidad, con valores por encima de lo habitual. Este comportamiento responde, en parte, al contexto internacional, especialmente a la tensión en el Medio Oriente y al incremento en el precio del petróleo; a ello se suma la incertidumbre generada por las elecciones, lo que ha contribuido a las constantes fluctuaciones del tipo de cambio.