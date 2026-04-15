¡Oportunidad laboral! 18 empresas ofrecerán 800 puestos de trabajo en Ate

Cientos de ciudadanos podrán acceder a empleo formal en Ate gracias a la feria laboral organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La maratón del empleo, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), ofrecerá más de 800 puestos de trabajo con la participación de 18 empresas este miércoles 15 de abril.

La actividad se realizará en alianza con la Municipalidad de Ate y se desarrollará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la Plaza Cívica de Santa Clara, donde los asistentes podrán participar directamente en los procesos de selección de las empresas convocadas.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Los participantes deberán presentarse con su DNI vigente y su currículum actualizado, a fin de ser evaluados por los responsables de los procesos de selección. “Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo seguimos generando espacios concretos que acerquen a los ciudadanos a oportunidades laborales formales. Esta Maratón del Empleo es una muestra de nuestro compromiso por facilitar el acceso a un trabajo digno, especialmente para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo o desean mejorar su situación laboral”, indicó el ministro Oscar Cáceres.

Asimismo, las vacantes disponibles son las de operarios de almacén, agentes de seguridad, costureros, montacarguistas, operarios de limpieza, entre otros perfiles.

EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN

Estas son las empresas que dirán presente en la Maratón del Empleo.

- Marathon Sports ofrece 50 plazas para almaceneros y 20 para choferes de reparto

- Dinet requiere 80 operarios de almacén, 10 agentes de seguridad y 10 operarios de producción

- Yobel busca 100 operarios de almacén y 50 apiladores

- Textimax necesita 15 costureros, 20 operarios de producción y 30 ayudantes de almacén

- Corporativo Overall ofrece vacantes para 20 montacarguistas, 30 estibadores y 50 operarios de producción