Celebran primer año de tienda con productos del programa Cárceles Productivas

El programa Cárceles Productivas cumple un año impulsando segundas oportunidades a través del trabajo y la producción en centros penitenciarios.

La reinserción social y laboral de las personas privadas de su libertad es uno de los principales objetivos de los centros penitenciarios. En ese marco, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos celebró el primer aniversario del Centro de Promoción y Comercialización de Cárceles Productivas.

Este espacio promueve la exhibición y comercialización de productos elaborados en los establecimientos penitenciarios del país, contribuyendo tanto al apoyo económico como a la motivación de los internos en su proceso de reinserción.

UN PROGRAMA LLENO DE OPORTUNIDADES

Según lo dicho por el ministro Luis Jimenez Borra, este programa muy aparte de reintegrar a la población sirve como una ventana de oportunidades. “Da una segunda oportunidad a los internos, pero, además, eleva mucho la autoestima, porque se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, poniéndose a trabajar en algo, como lo que estamos viendo en esta tienda de gran calidad”, indicó.

Asimismo, se identificaron más de mil productos en stock, destacando su origen y la calidad de su elaboración. Entre ellos figuran artículos de madera, bisutería, orfebrería, tallado y productos textiles, todos desarrollados en los establecimientos penitenciarios como parte del proceso de reinserción social. “Los productos que están exponiéndose acá son de primerísimo nivel”, agregó.

CUENTA CON VARIOS ESTABLECIMIENTOS

Por otro lado, la ceremonia de aniversario se llevó a cabo en el local donde se realiza la exhibición de productos, ubicado en el Jirón Ica 197. Este programa cuenta con 40 unidades productivas provenientes de 23 establecimientos penitenciarios en ocho regiones del país.