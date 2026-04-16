Abogado de empresa Galaga: Traslado demoró porque ONPE no tenía listo material electoral

En entrevista con Exitosa, el abogado de la empresa Galaga, Cristian Castillo, aseguró que la responsabilidad en la demora del traslado del material electoral a los colegios es únicamente del personal de ONPE, ya que no lo tenían listo a la hora señalada, no había nada que movilizar.

"Se llegó a destino de acuerdo al contrato, salvo esos 15 colegios finales. Pero ¿Por qué no se llegó a esos colegios en la hora adecuada? Porque la ONPE no tenía el producto para cargar listo para que nosotros podamos subirlo a los camiones el sábado en la noche", indicó.

El letrado aseguró también que cumplieron con todo lo acordado en el contrato firmado con la ONPE. Por ejemplo, pedían que los camiones estén en el almacén de la entidad, en Lurín, desde la noche del viernes, así se hizo. El GPS de las unidades podría acreditarlo categóricamente.

DOS CAMIONES

Explicó que se dispuso dos camiones por colegio para trasladar todo el material electoral. El primero movilizaba actas, hojas, lapiceros, ánforas y otros artículos; mientras que el segundo llevaba los equipos informáticos, informa RPP.

Se especificó que el acuerdo era que “el primer camión no puede salir si el segundo no ha sido abastecido”. Ahí empezó el problema, este segundo vehículo no fue “abastecido a tiempo con los equipos informáticos” provocando el retraso.