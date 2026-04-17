¡Brutal asalto! Lanzan a joven por las escaleras para robarle

Un lamentable hecho se registró en el distrito de Villa María del Triunfo, donde una joven de 19 años fue interceptada por un delincuente que intentó despojarla de sus pertenencias de manera violenta.

La víctima, que se dirigía a su vivienda, fue forcejeada por el sujeto. Ante la resistencia, el agresor se lanzó contra ella, provocando que ambos cayeran por más de 20 escalones, agravando la situación.

CÁMARAS DE SEGURIDAD REGISTRARON EL ATAQUE

Las cámaras de seguridad de la zona lograron registrar este cobarde acto que pudo terminar en tragedia y que causó lesiones severas en la víctima. “El golpe ha sido fuerte, ella ha quedado lastimada las rodillas y todo el cuerpo que se ha golpeado”, indicó un familiar de la víctima.

Asimismo, los vecinos expresaron su alivio de que el hecho no haya tenido consecuencias más graves y que la joven no haya sufrido lesiones de mayor consideración. “A Dios gracias esto no ha terminado en tragedia porque ella pudo haberse golpeado fuertemente la cabeza, el cerebro, la cien, y ahí nomás perdía la vida”, agregó la familiar.

HICIERON JUSTICIA CON SUS PROPIAS MANOS

Tras intentar huir, el delincuente fue interceptado por vecinos de la zona, quienes lo agredieron, evidenciando el alto nivel de inseguridad que se vive en el sector. “Ya estamos cansados de tanta delincuencia; si la justicia no hace su trabajo como debe ser, los vecinos mismos estamos ya preparados para esto”, concluyó el familiar.