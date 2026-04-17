¡Oportunidad para jóvenes! Ofrecen 100 empleos con capacitación incluida

Jóvenes podrán acceder a empleo formal y capacitación gracias a la convocatoria del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de su programa Jóvenes Productivos y en alianza con la empresa Bimbo, impulsa una convocatoria para cubrir 100 vacantes laborales como operario de producción.

La iniciativa ofrece empleo con todos los beneficios laborales, garantizando el respeto de los derechos del trabajador. Asimismo, los interesados podrán acceder a una capacitación virtual previa para desempeñar el puesto de operario de producción.

PUESTOS DE TRABAJO

Las personas interesadas en postular al programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberán acercarse el 17 de abril a la Casa de la Cultura y Juventud, en el distrito de Carmen de la Legua, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., portando su documento de identidad.

Luego de participar en la capacitación y aprobarla, los postulantes recibirán una certificación sin costo, lo que les permitirá acceder directamente a las vacantes disponibles.

APOYO DE LA MUNICIPALIDAD

Por otro lado, la Municipalidad de Carmen de la Legua ratificó su compromiso con los jóvenes del país y ha dispuesto un espacio adecuado para que los postulantes puedan acceder a la capacitación virtual.

Asimismo, los participantes recibirán asistencia y acompañamiento durante todo el proceso formativo, con el fin de facilitar su inserción laboral.