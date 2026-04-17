Minedu impulsa medidas ante déficit de 600 mil profesionales técnicos en el país

El Ministerio de Educación (Minedu) busca acercar a los jóvenes a carreras técnicas con alta empleabilidad. En ese marco, impulsa la feria FORMATEC Lima 2026, con el objetivo de reducir la brecha de más de 600 mil profesionales técnicos que demanda el mercado laboral nacional.

Este evento está dirigido principalmente a jóvenes que aún no tienen definido qué carrera estudiar. Por ello, la feria contó con la participación de docentes y directivos de 20 institutos de educación superior, quienes brindaron orientación vocacional y académica a los asistentes.

OPORTUNIDAD LABORAL

Según Valerie Sánchez Ferrer, directora general de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación (Minedu), esta iniciativa busca reducir la brecha negativa de empleabilidad en el país. “Tenemos una brecha aproximada de 600 000 técnicos que no logramos cubrir. Necesitamos que más jóvenes estudien estas carreras, se empleen y contribuyan al desarrollo del país”

Estas instituciones de empleabilidad estarán distribuidas en 34 stands, donde tendrán la labor de informar a los estudiantes sobre las oportunidades laborales en Lima Metropolitana.

CARRERAS QUE SE OFRECEN

Por otro lado, la oferta presentada durante la feria incluyó información detallada sobre carreras con alta demanda en el mercado laboral, como Mecatrónica, Marketing, Administración, Contabilidad, Metalurgia y Tecnologías de la Información.

Asimismo, también se destacaron opciones con alto potencial de emprendimiento, como Estética, Cosmetología y Servicios Personales, que permiten a los egresados generar sus propios ingresos y desarrollar iniciativas independientes. “La educación técnica no es un plan B. Hoy, en muchos casos, la remuneración de un técnico puede ser incluso mayor que la de un profesional universitario”, indicó Sánchez Ferrer.