MIDAGRI: sector agropecuario creció 2,4% en el primer bimestre enero- febrero 2026

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), dio a conocer hoy que el sector agropecuario experimentó un crecimiento de 2,4%, en primer bimestre del año (enero-febrero) en comparación al mismo período del año pasado año, impulsado por la mayor producción del subsector agrícola (+2,9%) y del subsector pecuario (+1,8%).

En el subsector agrícola los productos de mayor alza fueron: la palma aceitera que aumentó en +49,9% (condiciones climáticas favorables en Ucayali, Huánuco y Loreto); el arándano en +21,2% (mayor superficie en La Libertad, Lambayeque y Ancash); la palta +14,4% (en Lima, Pasco y Cajamarca) y el arroz cáscara con +11,8% (por mayor superficie cosechada en Piura, Tumbes y San Martín).

También se resalta en el primer bimestre, la mayor producción de maíz amarillo duro +13,3% (en San Martín, Ucayali e Ica); yuca +10,3% (en Cusco, Amazonas y San Martín); caña de azúcar +7,8% (en Lambayeque, Lima y La Libertad); la papa +5,9% (en Huánuco, La Libertad y Cajamarca), entre otros.

Mientras en el ámbito del subsector pecuario, se registró un crecimiento de 1,8% en ese mismo período. Este resultado obedeció primordialmente al incremento de la producción de pollo de 2,0% (por mayores colocaciones de pollos bb de la línea carne principalmente en Lima, La Libertad y Arequipa), leche cruda de vaca +2,3% (principalmente en Puno, Lima y Cajamarca), porcino +3,8% (en Lima, La Libertad y Tacna) y vacuno +1,8% (mayor saca en Huánuco, Cajamarca y Puno.

Por su parte, solo en el mes de febrero, el sector agropecuario registró un crecimiento de 0,7%. Los cultivos agrícolas que aumentaron en ese mes fueron: la alcachofa +105% (en Lima y Arequipa); palma aceitera +48,4% (en Ucayali y Huánuco); el arándano +26,6% (en La Libertad, Ancash y Piura); palta +14,5% (en Lima, Pasco e Ica); el maíz amarillo duro +13,7% (en Lambayeque, San Martín y Ucayali); caña de azúcar para azúcar +12,7% (en Lambayeque, Piura y Lima), cacao +11,3% (en Cusco); y yuca +9,5% (San Martín, Cusco y Loreto).

Mientras la producción pecuaria registró un incremento de 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado se debe en gran medida a la mayor producción de pollo, que se incrementó en 1,9% (en Lima, La Libertad y San Martín), leche cruda de vaca +2,4% (en Lima, Lambayeque y Cajamarca), porcino +3,8% (en Lima) y vacuno +1,9% (principalmente en Huánuco y Cajamarca).

Finalmente, la mayor producción agrícola registrada en los primeros meses del año (enero-febrero), respondió a las intensas lluvias de temporada, lo que ha permitido la acumulación de agua en los reservorios, asegurando el desarrollo de los principales cultivos. Además, a la fecha, la presencia de un moderado fenómeno El Niño en nuestras costas, no ha logrado mayores afectaciones en la provisión de alimentos a comerciantes y consumidores.