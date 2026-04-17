Municipalidad del Callao se pronuncia tras allanamiento a casa del alcalde César Pérez

La Municipalidad Provincial del Callao se pronunció luego de las recientes diligencias fiscales y policiales realizadas en viviendas del actual alcalde, César Pérez, y del exburgomaestre Pedro Spadaro, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción, liderada por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP). A través de un comunicado oficial, la comuna chalaca aseguró que ha colaborado de forma permanente con las autoridades y advirtió un presunto “uso político” del caso.

Según el documento difundido, las acciones ejecutadas por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) forman parte de un proceso que, de acuerdo con la gestión edil, viene siendo atendido desde hace meses. En esa línea, se precisó que “desde hace ocho meses han brindado todas las facilidades y atendido de manera oportuna los requerimientos” formulados por las entidades competentes, en respeto al debido proceso y la transparencia institucional.

El pronunciamiento también reafirma la disposición de la comuna y de sus funcionarios para continuar colaborando con las investigaciones. En ese sentido, la Municipalidad del Callao indicó que mantendrá una política de apertura total frente a las diligencias, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos que involucran a autoridades actuales y anteriores de la gestión edil.

CUESTIONAMIENTOS Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

En otro punto del comunicado, la entidad edil sostuvo que, debido al contexto en el que se desarrollan las diligencias, existen elementos que podrían sugerir un direccionamiento político del caso, con la intención de afectar la imagen de la actual administración. Asimismo, se indicó que las acusaciones carecerían de sustento, aunque reiteraron su compromiso de colaborar para que la verdad sea determinada por las autoridades.

Finalmente, la gestión municipal reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el bienestar de los ciudadanos chalacos, en medio de un proceso que continúa en etapa de investigación y que mantiene en el foco público a las principales autoridades del primer puerto.

EL CASO

En la madrugada del jueves 16 de abril, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizaron un megaoperativo de allanamiento en las viviendas del alcalde del Callao, César Pérez, y del exburgomaestre, Pedro Spadaro. En total, se intervinieron alrededor de 15 inmuebles vinculados a ambas autoridades y a la propia Municipalidad del Callao.

La medida responde a una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de servicios mediante órdenes de compra que habrían beneficiado a allegados a dichas autoridades entre los años 2023 y 2025.