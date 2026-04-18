¡Bajo resguardo militar! Fuerzas Armadas custodiarían actas en segunda vuelta

A raíz de las negligencias registradas durante las Elecciones Generales 2026, se viene evaluando que, para la segunda vuelta, las actas electorales sean custodiadas por las Fuerzas Armadas del Perú.

Así lo confirmó el presidente de la República, José María Balcázar, quien solicitó la intervención de las fuerzas militares con el fin de resguardar este material y evitar que se repitan los incidentes que han generado desconfianza sobre una posible manipulación de los votos.

RESGUARDO MILITAR

El mandatario indicó que se evaluará la participación de las Fuerzas Armadas en la distribución y recojo del material electoral. “Podría, yo entiendo que sí se podría, pero eso depende del Jurado Nacional de Elecciones, pero para eso está; el Jurado debe tomar decisiones”, indicó Balcázar.

Asimismo, recordó que hasta hace dos décadas las Fuerzas Armadas cumplían con esta labor sin ningún inconveniente. “Cuando intervenían las Fuerzas Armadas en este tema, nunca había ninguna queja; entonces, si el JNE determinará, nosotros estamos prestos a dirigir esa convocatoria”, agregó.

ONPE DEBE TOMAR LA DESICIÓN

Según lo dicho por el almirante Francisco Calixtro Diampietri, informó que este requerimiento debe ser hecho por la ONPE y canalizado por el JNE. “Desde que las Fuerzas Armadas tuvieron la posibilidad de votar o elegir, se eximió de esto, por un supuesto conflicto de intereses, porque sostenían en la ONPE que nosotros, al ser parte del proceso electoral, no podíamos transportar el material electoral”, afirmó.

Además, según el almirante, esta medida sería una de las más seguras, ya que el material electoral se traslada debidamente lacrado, lo que reduciría la posibilidad de manipulación a favor de algún candidato.