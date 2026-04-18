Julio Velarde señala su disposición a seguir al frente del banco central

Este año culmina el periodo de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidad clave para la estabilidad de la economía nacional. El funcionario ha manifestado su disposición a continuar en el cargo.

Pese a las recientes especulaciones sobre su futuro en el contexto electoral, Velarde declaró a un medio especializado en economía que no descarta seguir al frente del BCRP, siempre que el próximo Presidente de la República se lo solicite.

SE CONSIDERA UNA BUENA DECISIÓN

Esta decisión es considerada una buena noticia por diversos especialistas. Para el economista Eduardo Giménez, la continuidad de Julio Velarde representa un factor clave para la estabilidad de la economía peruana. “Evidentemente, él es una persona que goza de muchísimo respeto, para el país en general y para la estabilidad macroeconómica”, indicó.

Asimismo, su permanencia debe ser necesaria, ya que al perderse este tipo de liderazgo, el BCR podría usarse para fines políticos, como se ha visto en el primer gobierno de Alan García. “Un banco central que cae en las garras de la parte política, que tiene otros tipos de objetivos, lo único que puede terminar pasando es muy dañino porque siempre está la tentación de financiar déficits con la emisión del banco central y es algo que ya hemos vivido”, manifestó Giménez.

POSIBLE REEMPLAZO

Ante una posible salida del actual presidente, Velarde aseguró que el nuevo presidente tendría que tener unas características similares. “En principio, simplemente hay que poner a un presidente que sepa que la independencia del banco central es dejar fuera cualquier intromisión política”, concluyó.