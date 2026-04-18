Desbaratan banda criminal ‘Los Despiadados II’ que extorsionaban a transportistas del Norte Chico

Esta madrugada, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, logró la detención, en distintos sectores de Puente Piedra, de 15 miembros de la organización criminal ‘Los Despiadados II’, investigados por los delitos de extorsión y sicariato.

El operativo incluyó también el allanamiento de 22 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Puno, así como la incautación de celulares, dispositivos electrónicos e importante documentación que vinculan a la red con dichos ilícitos.

BUSES Y COLECTIVOS

Se conoció que la banda criminal, desde mediados de 2023, cobraba cupos a conductores de buses interprovinciales y colectivos; su presunto líder sería Lucio Moreno, alias 'Pirata', quien se encuentra recluido en el penal de Challapalca.

Trascendió que los delincuentes recaudaban mensualmente entre S/ 1 500 y S/ 2 000 mediante amenazas en las rutas de Lima hacia Chancay, Huaral, Huacho y Barranca, lo que les permitió recaudar, anualmente, un total de S/ 1 800 000.