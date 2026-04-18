ONPE informa que vacaciones solicitadas por Piero Corvetto para mayo fueron canceladas

Mediante sus redes sociales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, informó que fueron suspendidas temporalmente las vacaciones solicitadas por su titular, Piero Corvetto Salinas.

Se conoció que fue el propio titular del ente electoral quien decidió "la cancelación de su descanso vacacional", con lo que se dejó sin efecto todo lo dispuesto para su ausencia tras las elecciones.

TODO ANULADO

Una resolución emitida el 8 de abril señalaba que el señor Piero Corvetto haría uso de seis días de vacaciones entre el 7 y el 12 de mayo de 2026, correspondientes al periodo 2022-2023.

El referido documento también señalaba que, durante esos días, el despacho de la Jefatura Nacional quedaría encargado a Bernardo Pachas, gerente general. Al final, todo quedó anulado.