Elecciones 2026: Piero Corvetto se allana a indagaciones y anuncia que entregará su pasaporte

Ante los cuestionamientos por los incidentes durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que entregará su pasaporte a la Fiscalía, como una muestra de cooperación con la investigación en su contra.

Mediante una carta dirigida a la Fiscalía Provincial Corporativa, el funcionario manifestó su "total disponibilidad" a las indagaciones que pueda determinar el Ministerio Público a cargo del caso, a fin de esclarecer si hubo alguna irregularidad durante los comicios.

ACCIONES PREVENTIVAS

En el documento, el titular del ente electoral expresó su voluntad para que se le levante el secreto de las comunicaciones en el periodo que la autoridad lo determine, previo llamado para que firme el acta de autorización correspondiente, según ley, informa Exitosa.

Por otro lado, cuestionó que la Policía Nacional haya dispuesto que se intensifiquen las acciones preventivas en su contra ante una eventual salida del país. Dijo que la medida es un "exceso", pues tiene personal de seguridad del Estado las 24 horas del día.