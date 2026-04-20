Procuraduría pide incluir a Piero Corvetto en investigación preliminar por presunta colusión agravada

La Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía incluir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, Piero Corvetto, y al gerente de administración de la entidad, Edward Alarcón, en la investigación por el presunto delito de colusión agravada.

El Ministerio Público realiza una indagación por presuntas irregularidades ocurridas en las elecciones generales del pasado 12 de abril, las cuales generaron que miles de ciudadanos se queden sin votar en tres distritos de Lima (Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores).

PRESUNTOS IMPLICADOS

Según especifica el requerimiento de la Procuraduría, se busca "disponer la ampliación, precisión de los hechos e identificación de presuntos implicados" en la investigación preliminar en curso contra los dos citados funcionarios del ente electoral.

El pedido se registra luego de que Corvetto Salinas anunciara su deseo de allanarse a las investigaciones en su contra. Dijo también que espera que la Fiscalía lo cite para entregar su pasaporte y autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.