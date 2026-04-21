Congresista José Cueto sobre Piero Corvetto: Debe ser separado de su cargo y enviado a prisión

En entrevista con Canal N, el legislador José Cueto señaló categórico que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debe ser inmediatamente “separado de su cargo y enviado a prisión”, por los incidentes registrados antes, durante y después en los comicios.

El congresista de la bancada de Renovación Popular manifestó que existe una responsabilidad directa del cuestionado funcionario en los hechos ocurridos, por lo que considera que Corvetto Salinas debe ser investigado y sancionado severamente.

CONTEO DE VOTOS

Dijo también que la Junta Nacional de Justicia debe actuar de manera preventiva retirando al titular de la ONPE de sus funciones. Indicó que las irregularidades en el procesamiento de actas es una falta grave que debe ser sancionada de cara a la segunda vuelta.

Asimismo, respaldó la propuesta de Rafael López Aliaga de realizar elecciones complementarias, considera también que el conteo de votos debería detenerse hasta que se resuelvan las dudas técnicas sobre las actas y se revisen los documentos electorales.