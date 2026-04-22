¡Lee y siéntete mejor! consejos para hacer de la lectura un hábito

Especialistas destacan los beneficios de la lectura para el bienestar emocional y fomentan la lectura desde la infancia fortalece el desarrollo emocional y cognitivo.

La lectura es una de las herramientas que contribuye al bienestar emocional y se fortalece con la práctica constante. En ese sentido, especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi señalan que este hábito favorece el desarrollo emocional y cognitivo en las personas.

Asimismo, recomiendan fomentar la lectura desde la infancia, destacando que leer en familia contribuye a fortalecer los vínculos afectivos y ayuda a niños y niñas a expresar mejor sus emociones.

LECTURA EN LA INFANCIA

Según el doctor Horacio Vargas Murga, coordinador del equipo de docencia de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada (OEAIDE) del INSM, la lectura ayuda a ampliar un lenguaje más técnico. “Cuando los menores desarrollan un lenguaje más amplio, también mejoran su capacidad para comunicar lo que sienten”, indicó.

Una práctica constante de la lectura desde etapas tempranas permite que, al llegar a la adolescencia, contribuya a la construcción de la identidad y facilite la comprensión del mundo interno. Asimismo, en la vida adulta, este hábito puede convertirse en una pausa frente al entorno digital, favoreciendo un mejor manejo del estrés y una mayor capacidad de concentración.

RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR LA LECTURA COMO HÁBITO

Estas son algunas recomendaciones para incorporar la lectura como parte de tu vida diaria, permitiéndote adquirir conocimientos que contribuirán a tu desarrollo personal y bienestar.

1. Iniciar con pocos minutos al día: entre 5 y 10 minutos son suficientes para generar constancia.

2. Elegir lecturas de interés personal: facilita la conexión y continuidad.

3. Aprovechar momentos cotidianos: durante pausas.

4. Leer sin presión: avanzar al propio ritmo o cambiar de libro si es necesario.

5. Crear un espacio adecuado: con buena iluminación y sin distracciones.

6. Reflexionar sobre lo leído: ayuda a comprender y conectar con la experiencia.

7. Compartir la lectura: fortalece vínculos y enriquece el proceso.