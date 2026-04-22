Puente Piedra: batalla campal por desalojo de ambulantes en mercado “Tres regiones”

Los vendedores hasta provocaron un incendio con una bomba Molotov en uno de los puestos. Ellos denunciaron violencia por parte de los serenos al momento de retirarlos.

Decenas de ambulantes se enfrentaron con palos, piedras y otros objetos a los serenos de Puente Piedra para evitar ser desalojados. Ocupaban calles adyacentes al mercado “Tres regiones”

Los vendedores hasta provocaron un incendio con una bomba Molotov en uno de los puestos. Ellos denunciaron violencia por parte de los serenos al momento del desalojo.

ESPACIOS PÚBLICOS

Tras desalojarlos, la municipalidad destruyó inmediatamente los puestos con maquinaria pesada para evitar que vuelvan a ocuparlos, Los bomberos controlaron rápidamente el incendio.

Desalojaron alrededor de 20 puestos, pero aún continúan en la recuperación de espacios públicos. El objetivo es retirar a 50 ambulantes; varios fueron reubicados dentro del centro de abastos.