Dia del Dulce Peruano: el 23, 24 y 25 se ofrecerán deliciosos postres en Miraflores

Asistentes podrán disfrutar de una exquisita selección de dulces tradicionales como la melcocha, la mazamorra morada, el arroz con leche de convento entre más.

La celebración del Día del Dulce Peruano tendrá este año como escenario la Calle Porta en Miraflores, (frente al Parque Kennedy), los días 24, 25 y 26 de abril donde se rendirá homenaje a los postres emblemáticos que forman parte de la gastronomía peruana.

Elizabeth Du Bois, directora de Dulce Perú, afirmó que cada cuarto sábado de abril nuestro país recuerda el Día del Dulce Peruano para rendir homenaje a los postres que siguen endulzando generaciones y de esta manera rememorar su historia y tradición.

Du Bois, recordó que desde hace 15 años se celebra el Día del Dulce Peruano que busca generar conciencia sobre la importancia de preservar el legado culinario que ha sido transmitido por nuestros ancestros.

En el evento, que se realizará en el distrito de Miraflores, se ofrecerá una gran variedad de postres tradicionales como el ranfañote, el sango o sanguito, tocino de cielo, picarones, bola de oro.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una exquisita selección de dulces tradicionales como la melcocha, la mazamorra morada, el arroz con leche de convento, el budín de chancay, los alfajores y los guargüeros. También se ofrecerán dulces como el mazapán, el huevo chimbo, las cocadas, el arroz zambito y el maná, entre otros.