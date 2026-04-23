Luis Galarreta sobre eventuales elecciones complementarias: Respetaremos decisión del JNE

En entrevista con Exitosa, el candidato a la primera vicepresidencia de la república por Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que van a respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), si convoca a elecciones complementarias en los sectores donde los ciudadanos no pudieron votar por falta de material electoral.

En esa línea, cuestionó al saliente exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien responsabilizó de perjudicar el proceso electoral por su "incapacidad y la mala gestión", y de sumir al país en esta situación de incertidumbre que se debe solucionar a la brevedad posible.

DECISIÓN TOMADA

Galarreta Velarde reconoció que los graves incidentes registrados antes, durante y después de los comicios generales, han llevado a algunos candidatos presidenciales a plantear comicios complementarios en algunos distritos de Lima Metropolitana, entre ellos, Lurín, San Juan de Miraflores (SJM) y Pachacámac.

"Hemos dicho que respaldaríamos ese extremo, porque la insurgencia, anulen todo, eso tampoco corresponde. Hemos quedado que vamos a respaldar lo que diga el órgano electoral (que es el JNE) que creo ya tiene una decisión tomada, lo más sano sería que lo diga rápidamente", indicó.