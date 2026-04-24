¡Conmovedor! Perrito enfermo llega solo a veterinaria para pedir ayuda

El can llegó por su cuenta a una veterinaria en San Juan de Lurigancho en busca de ayuda, debido al vínculo que generó con los veterinarios.

Una situación que conmovió a miles de personas en redes sociales tuvo como protagonista a un perrito conocido como “Negrito”, quien fue captado por cámaras de seguridad llegando por sus propios medios a una veterinaria en busca de ayuda.

El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho, específicamente en la veterinaria "Vida Santa", donde el can ya había sido atendido anteriormente. En esta ocasión, llegó debido a una lesión y a su delicado estado de salud.

VOLVIÓ AL LUGAR DONDE LO HABÍAN AYUDADO

El perrito ya había recibido las atenciones anteriormente por parte del personal, segun indica el médico veterinario Johnson Man, “Negrito” solía visitar el local con frecuencia. “Venía a la veterinaria muy seguido, como a las 6 y 7 de la noche todos los días”, indicó.

Asimismo, el can había generado un vínculo con los trabajadores del lugar. Sin embargo, en una de sus visitas apareció con un estado de salud deteriorado y presentando epistaxis (hemorragia nasal), lo que alertó al personal médico, que decidió mantenerlo en el establecimiento hasta su pronta recuperación.

EN BUSCA DE UN HOGAR

Tras recibir las intervenciones correspondientes también se detectó que presenta trombocitopenia, una enfermedad que disminuye considerablemente plaquetas en la sangre. “Eso quiere decir que tiene sus plaquetas muy bajas a causa de la erliquiosis, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de garrapatas”, agregó veterinario.

Por otro lado, mientras sigue con su recuperación se espera que pueda encontrar una familia y vivir con los cuidados necesarios. “Es un angelito de los muchos que hay en la calle. Yo sé que lo van a adoptar pronto”, finalizó.