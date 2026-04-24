Huancavelica albergará la Expo Perú Los Andes 2026 a fines de junio

La feria que reúne a más de 400 productores y emprendedores de las regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica y Junín es la Expo Perú Los Andes 2026, que se llevará a cabo en la ciudad de Huancavelica.

El evento, programado del 26 al 29 de junio, fue anunciado por el gobernador de Huancavelica, Leoncio Huayllani Taype, durante su lanzamiento oficial en el auditorio de la PromPerú, en Lima.

IMPORTANCIA DEL EVENTO

Asimismo, Leoncio Huayllani destacó que las regiones participantes son integrantes de la Mancomunidad Regional de los Andes. “La expo funciona como una plataforma de articulación comercial que conecta la oferta regional de los productos de los andes peruanos con la demanda nacional e internacional y contará con espacios de articulación productiva comercial como rueda internacional de Negocios, la Rueda Nacional, el workshop de Turismo y la feria Macroregional”, indicó,

Además también este evento servirá para mostrar las riquezas de las regiones andinas. “Se realizarán foros de innovación, exhibiciones gastronómicas y presentaciones culturales que revaloran la riqueza andina de las seis regiones del andes”, sostuvo

SE MARCARÁ UN NUEVO HITO

Por otro lado, el director ejecutivo de la Mancomunidad de los Andes, Jesús Quispe Arones, señaló que las seis regiones participantes se preparan para marcar un nuevo hito con la realización del evento. “En este escenario las regiones presentarán una selección diversa y estratégica de sus productos de alto valor, entre los que sobresalen quinua, palta, alpaca, miel, alimentos andinos con valor agregado entre otros”, aseguró.

Asimismo, destacó que las actividades agrícolas y turísticas constituyen un factor clave en la generación de empleo en las regiones participantes. “Las actividades agrícolas, turísticas de las regiones de los andes son considerados motores clave para la generación de empleo en las regiones de la mancomunidad”, concluyó.