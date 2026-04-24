Jurado Nacional de Elecciones declara inviable realización de elecciones complementarias

Mediante un comunicado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que declaró por unanimidad inviable que se realicen elecciones complementarias en el marco de los comicios generales 2026, la propuesta fue presentada por varios partidos políticos.

“El Jurado Nacional de Elecciones, luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias”, señalan.

PROCESO ELECTORAL

Indican también que recibieron solicitudes de diversos sectores políticos orientados a convocar a “elecciones complementarias” antes de la segunda vuelta, tras los problemas en la distribución del material electoral en los comicios del pasado 12 de abril en Lima. Pero determinaron que no es posible.

En esa línea, resaltan que el proceso electoral está en curso. En este contexto, indican que continuarán, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su Pleno, desarrollando las labores de revisión de actas observadas y la resolución de solicitudes de nulidad.