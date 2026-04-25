Festival aéreo: evento de paracaidismo con participación de aviones F-16 deslumbró al público

Desde muy temprano, decenas de ciudadanos realizaron largas filas hoy para ingresar a la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco, para participar en el Festival Aéreo Lima 2026, organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Se desarrollaron maniobras aéreas de pilotos y de paracaidistas, generando la admiración de los presentes; incluso participaron dos aviones F-16, pertenecientes al Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF).

OVACIÓN DEL PÚBLICO

Cincuenta paracaidistas, entre militares peruanos y estadounidenses, así como civiles, saltaron desde aviones de la FAP y aterrizaron con gran precisión en las instalaciones de la base aérea, desatando la ovación del público.

Participaron la división de paracaidismo Caballeros Azules de la Fuerza Aérea, así como el escuadrón Wings of Blue de los Estados Unidos que llegó a Lima para sumarse al evento. También integrantes del Aeroclub Paracondor Perú.