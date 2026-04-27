¡Clausura inmediata! Cierran el Bosque Encantado de Fátima por riesgos

El recinto recreativo conocido como Bosque del Encanto de Fátima fue clausurado temporalmente por la Municipalidad de Chorrillos tras detectarse graves deficiencias en materia de seguridad.

Asimismo, el municipio informó que estas faltas se vienen reiterando desde 2025, y que el establecimiento no ha cumplido con los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad de sus visitantes.

DRÁSTICA SANCIÓN

La medida fue adoptada por Defensa Civil tras realizar una inspección técnica, en la que se confirmó que el local no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), una falta que se viene reiterando desde el 2025.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, informó además que el establecimiento no cuenta con licencia de funcionamiento ni con certificado de Defensa Civil, pese a haber venido operando durante los últimos tres años.

ACCIDENTES OCURRIDOS

Asimismo, ya se había registrado un accidente previo, ocurrido el 9 de marzo, cuando el techo de uno de los juegos inflables colapsó en la zona destinada a niños. “Menos mal que fue en un horario que no había niños. A raíz de eso, nosotros tomamos la determinación de hacer la inspección independiente de cada uno de los locales que existen dentro del parque Fátima y nos dimos con la gran sorpresa que ninguno cuenta con certificado ITSE”, agregó.

Además, se identificó que el parque no cuenta con señalización de rutas de evacuación, presenta extintores vencidos y dispone de áreas con potencial riesgo de incendio. “Entonces la empresa privada que se llama Empresa Municipal S.A no ha cumplido con las notificaciones adecuadas; esto equivale a una clausura temporal hasta que levanten las observaciones propias del acta que le vamos a entregar. Esto es parte de un trabajo preventivo”, manifestó.