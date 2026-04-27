La Verdad a Prueba

27/04/2026

Cantante Angie Chávez abre su corazón y revela su historia de dolor y superación

En una entrevista con Andrea Llosa, la intérprete peruana confesó los momentos más difíciles de su juventud, marcados por la desesperación, la soledad y una crisis emocional profunda.



La cantante Angie Chávez, exintegrante de la reconocida agrupación salsera Son Tentación, abrió su corazón en una entrevista exclusiva con Andrea Llosa en el programa ‘La verdad a prueba.

Durante la conversación, la ahora solista reveló uno de los episodios más duros de su vida, ocurrido cuando tenía apenas 17 años. En ese momento enfrentó un embarazo inesperado y el abandono de su pareja, situación que la llevó a atravesar una profunda crisis emocional. En medio de la desesperación, tomó una decisión extrema que puso en riesgo su vida, marcando un antes y un después en su historia personal.

SUPERACIÓN, MÚSICA Y NUEVOS DESAFÍOS

Con el paso del tiempo, y gracias a su fortaleza, Angie logró salir adelante. El apoyo de su familia y amigos fue clave en su recuperación, permitiéndole reconstruir su vida y enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Hoy, su carrera musical no solo tiene presencia en Perú, sino también en escenarios internacionales como Estados Unidos, donde continúa consolidándose.

Actualmente, la artista disfruta de una etapa más estable junto a su familia, viviendo con sus dos hijas y su esposo. Sin embargo, reconoce que aún enfrenta desafíos en su carrera, como la inseguridad y la presión sobre el escenario, situaciones que ha aprendido a manejar con determinación y disciplina.


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