Cantante Angie Chávez abre su corazón y revela su historia de dolor y superación

La cantante Angie Chávez, exintegrante de la reconocida agrupación salsera Son Tentación, abrió su corazón en una entrevista exclusiva con Andrea Llosa en el programa ‘La verdad a prueba’.

Durante la conversación, la ahora solista reveló uno de los episodios más duros de su vida, ocurrido cuando tenía apenas 17 años. En ese momento enfrentó un embarazo inesperado y el abandono de su pareja, situación que la llevó a atravesar una profunda crisis emocional. En medio de la desesperación, tomó una decisión extrema que puso en riesgo su vida, marcando un antes y un después en su historia personal.

SUPERACIÓN, MÚSICA Y NUEVOS DESAFÍOS

Con el paso del tiempo, y gracias a su fortaleza, Angie logró salir adelante. El apoyo de su familia y amigos fue clave en su recuperación, permitiéndole reconstruir su vida y enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Hoy, su carrera musical no solo tiene presencia en Perú, sino también en escenarios internacionales como Estados Unidos, donde continúa consolidándose.

Actualmente, la artista disfruta de una etapa más estable junto a su familia, viviendo con sus dos hijas y su esposo. Sin embargo, reconoce que aún enfrenta desafíos en su carrera, como la inseguridad y la presión sobre el escenario, situaciones que ha aprendido a manejar con determinación y disciplina.