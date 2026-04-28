Alerta en el Callao por reto viral que pondría en riesgo la seguridad

Amenazas difundidas en redes sociales obligan a familias a replantear la asistencia a clases de sus hijos.

Una preocupante situación vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del sistema de seguridad en los centros educativos, donde continúan registrándose amenazas que ponen en riesgo a los estudiantes.

En esta ocasión, mensajes extorsivos fueron hallados en los baños de diversas instituciones educativas del Callao y posteriormente difundidos en redes sociales, generando temor y preocupación entre padres de familia y alumnos.

Entre las instituciones más afectadas se encuentran la I.E.P. Junior César de los Ríos y la I.E.E. Augusto Cazorla, cuyos nombres han sido mencionados en estos mensajes que vienen circulando con insistencia.

MIEDO DE ASISTIR A LAS AULAS

Estos mensajes extorsivos han puesto en riesgo a los alumnos de dichas instituciones, al evidenciar la violencia y la frialdad con la que operan las bandas criminales. “Mi niño ya no quiere venir por el miedo, porque dice que lo van a matar, que quiere que dé el examen o me muera; lo he tenido que convencer”, agregó la madre de familia.

Asimismo, esta situación ha llevado a los padres de familia a replantear la decisión de enviar a sus hijos a clases. “El día viernes no la llevé a mi hija por iniciativa propia y el día de hoy vengo con un poco de temor”, indicó otra madre de familia.

AUTORIDADES EN ALERTA

Por otro lado, la directora regional de Educación del Callao, Giovanna Estrada, indicó que se han desplegado acciones en las instituciones educativas para reforzar la seguridad. “Todo el equipo de convivencia escolar están ya en las instituciones educativas brindándoles el soporte emocional también a los niños”, manifestó.