TITULAR: Multa de S/10 mil por invadir vía del Metropolitano: ATU inicia jornadas de orientación

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanza campaña de concientización y anuncia sanciones económicas severas por invadir la vía exclusiva del Metropolitano.

Con el objetivo de prevenir conductas imprudentes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició jornadas de orientación dirigidas a conductores de vehículos menores que invaden la vía exclusiva del Metropolitano.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Policía Nacional del Perú, con el fin de concientizar sobre los riesgos de esta práctica. Asimismo, se advirtió que, ante el incumplimiento de las normas, se aplicarán sanciones económicas a los infractores.

OPERATIVO EN MARCHA

El operativo se realizó en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima, donde personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con agentes de la Policía Nacional del Perú, orientó y retiró de la vía a más de 70 conductores de triciclos adaptados para carga, motos eléctricas, scooters y bicicletas.

Asimismo, las autoridades explicaron los riesgos de ingresar a la vía exclusiva del Metropolitano, considerando las dimensiones de los buses que circulan por estas rutas, lo que representa un peligro para los conductores y peatones.

SANCIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, estas medidas de concientización continuarán durante un periodo determinado, tras el cual se dará paso a operativos de la Policía Nacional del Perú para sancionar a los conductores que incumplan la normativa vigente.

Asimismo, para los vehículos menores como triciclos, bicicletas, motos eléctricas y scooters, la infracción está tipificada como falta E2, la cual contempla una multa de S/110 (equivalente al 2% de la UIT).