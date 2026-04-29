¡Clima fuera de lo común! Perú tendría un invierno más cálido

Las temperaturas por encima del promedio responden a condiciones atípicas del clima que podrían extenderse durante gran parte del año.

A pesar de encontrarnos en meses en los que el invierno debería comenzar a manifestarse, aún se registran temperaturas cálidas, principalmente en la costa peruana. Según lo informado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esta situación se debe al calentamiento del mar peruano.

El incremento de las temperaturas ha provocado que el segundo trimestre del año presente condiciones atípicas, con un otoño e inicio de invierno con valores que superan en aproximadamente dos grados el promedio habitual.

NO SE TIENEN DATOS CON PRECISIÓN

Según declaró en una entrevista para Agencia Andina, Grinia Ávalos Roldán, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, aún no se cuenta con los elementos necesarios para determinar con precisión las causas de este fenómeno meteorológico. “Necesitamos todavía, conocer más; tener más elementos para precisar mejor sobre el alcance y la magnitud de este evento”, reveló.

Asimismo, Grinia Ávalos Roldán indicó que lo más probable es que durante el segundo trimestre del año se registre un calentamiento de las aguas marinas por encima de lo normal. “A partir de junio se va a saber la intensidad con más certeza”, lo que ahora sí podemos indicar es el consenso de los modelos de los centros internacionales del clima respecto a que hacia el segundo semestre, a partir de junio empieza un calentamiento en el Pacífico Central”, agregó.

FÉNOMENO DEL NIÑO

Grinia Ávalos Roldán afirmó que se prevé un otoño más cálido de lo normal y un invierno menos frío de lo habitual, debido a la presencia del El Niño Costero, que podría extenderse hasta enero de 2027. “Vamos a tener condiciones más cálidas de lo normal en el otoño. El invierno no va a ser un invierno muy muy frío porque estamos cerca de un mar que va a estar cálido todavía, según las perspectivas del Enfen”.