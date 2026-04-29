Comas: Más de 100 niños no presentan problemas auditivos ni visuales

Más de 100 niños de Comas fueron beneficiados por una jornada de detección temprana de problemas auditivos y visuales, organizada por el Programa Nacional Cuna Más y Unicef.

En una jornada de detección temprana orientada a prevenir la discapacidad auditiva y visual durante la infancia, organizada por el Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Unicef, se atendió a decenas de menores.

La actividad se realizó en el distrito de Comas y benefició a más de 100 niños, quienes forman parte del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) en diversos centros infantiles de atención integral.

CON LA INTENCIÓN DE PREVENIR

Para ello, se realizó un tamizaje preventivo que permitió identificar y monitorear posibles afecciones desde temprana edad, facilitando que los menores que presenten alguna anomalía puedan iniciar un tratamiento oportuno, ya sea correctivo o paliativo.

Asimismo, esta jornada también cumple una función de concientización dirigida a los padres de familia, brindándoles información sobre la importancia de la detección temprana y el acceso a un tratamiento adecuado, así como a un acompañamiento especializado que favorezca la inclusión social de los niños.

UN TRABAJO EN CONJUNTO

Para esta intervención no solo se contó con el apoyo de Unicef, sino también con la participación de organizaciones especializadas como Oír Para Crecer, equipos multisectoriales del Ministerio de Salud (Minsa) y el Conadis. La iniciativa fue impulsada por la gestión de la ministra Lily Vásquez Dávila.