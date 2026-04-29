Piero Corvetto: abogado del exjefe de la ONPE deja defensa técnica por temas personales

Según informa RPP, el abogado Ricardo Sánchez Carranza renunció anoche a la defensa técnica de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión, señaló el letrado, es por temas personales.

El retiro se registra cuando Corvetto Salinas afronta continuas diligencias por presuntas irregularidades en los comicios del 12 de abril, y pedidos restrictivos de la Fiscalía contra el exfuncionario como impedimento de salida del país.

PLAZOS ESTABLECIDOS

El documento del abogado Sánchez Carranza fue remitido al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, instancia especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, que investiga a Piero Corvetto.

Ahora, el proceso de la renuncia deberá seguir los plazos establecidos por la ley, para asegurar que el exjefe de la ONPE reciba la defensa legal necesaria durante la investigación por las presuntas irregularidades en las últimas elecciones.