¡Golpe a la extorsión! Cae banda que amenazaba a dueños de salones de belleza

Tras un exitoso operativo, la Policía Nacional del Perú, a través de la División contra Extorsiones de la Dirincri, logró la captura de tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión.

Según las investigaciones, la organización venía extorsionando a una familia dedicada al rubro de la belleza, propietaria de una perfumería. Los delincuentes utilizaban mensajes amenazantes para sembrar temor y obligar a sus víctimas a ceder a sus exigencias.

Además, empleaban la modalidad de extorsión a través de WhatsApp y contaban con fichas de la Reniec de los dueños del negocio y sus familiares, con el fin de hacer más creíbles y efectivas sus amenazas.

CAPTURARON A ESTOS DELINCUENTES

Los delincuentes enviaban videos extorsivos en los que mostraban fichas de la Reniec de los familiares de las víctimas, además de exhibir armas de fuego para intimidarlos, insinuando que, de no acceder a sus exigencias, algún miembro de su entorno resultaría perjudicado.

Afortunadamente, la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú permitió la captura de los implicados mediante dos operativos paralelos realizados en el centro de Lima. Los detenidos estarían vinculados a extorsiones en negocios ubicados en el Cercado de Lima y Lince.

TENÍAN UN INFILTRADO

Según informó el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, Holger Obando, una trabajadora del local se encontraba infiltrada y brindaba información a los delincuentes. “Había la participación de una extrabajadora, persona que había trabajado anteriormente en uno de los locales de este rubro comercial y que brindaba la información privilegiada de la dinámica comercial y de los trabajos”, indicó.