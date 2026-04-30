Gobierno transfiere más de S/ 17 millones al JNE para las elecciones regionales y municipales 2026

El Ejecutivo transfirió S/ 17 370 221 al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida busca garantizar la operatividad de los organismos electorales durante las distintas etapas del proceso.

Según el Decreto Supremo N.° 070-2026-EF, los fondos son de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y se destinarán a la implementación y soporte administrativo de los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional.

SUPERVISIÓN Y MONITOREO

Los fondos permitirán contratar y asegurar la continuidad de los servidores sujetos al Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N.° 1057 (CAS). Ellos se encargarán de la supervisión y monitoreo durante los comicios Regionales y Municipales.

El titular del Jurado Nacional de Elecciones tiene un plazo de cinco días calendario para aprobar la desagregación de los recursos recibidos del MEF. La asignación es una ampliación de los fondos ya autorizados este año para los procesos electorales.