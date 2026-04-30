Embajada rusa acepta que hay peruanos en su Ejército: abrirá canales para saber su situación

Mediante un comunicado, la Embajada de Rusia en Lima reconoció que hay ciudadanos peruanos que firmaron contratos para prestar servicio en las Fuerzas Armadas de su país. En esa línea, la representación diplomática señaló lo siguiente:

“Respetamos la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido”, señala.

Ante la preocupación de los familiares, la Embajada rusa indica que realizará gestiones para obtener información de los peruanos, siempre que haya solicitudes formales. Los datos se darán únicamente a las personas señaladas en los contratos.

DETALLES DEL CONTRATO

La embajada manifiesta que las solicitudes para saber la situación de su familiar en Rusia podrán ser presentadas en la Sección Consular de la Misión Diplomática a través del correo electrónico: lima@dks.ru o la línea directa (01) 264-04-04, informa RPP.

El formulario debe incluir el nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte, preferiblemente detalles del contrato firmado por el peruano antes de viajar, y los datos del solicitante (nombre, apellido, parentesco y número telefónico).