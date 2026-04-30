BCR lanza moneda conmemorativa por los 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos

Desde este jueves 30 de abril, el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación una moneda de plata conmemorativa por los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. La moneda, con denominación de un sol, tiene curso legal y circulará de forma paralela a las actuales piezas monetarias.

El diseño del reverso reúne elementos representativos de ambas naciones. En el lado izquierdo se aprecia Machu Picchu junto al año 1826, mientras que en el lado derecho figura la Freedom Tower con el año 2026. En la parte superior se lee la inscripción “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ – USA”.

En el anverso, la moneda presenta el Escudo de Armas del Perú, el nombre de la entidad emisora y la denominación “UN SOL”. Según la circular oficial del BCR, aprobada por su directorio presidido por Julio Velarde, la emisión se realiza en el marco de sus atribuciones legales.

EDICIÓN LIMITADA

La pieza ha sido acuñada en plata de 0,925, con un peso de una onza troy, un diámetro de 37 milímetros y acabado tipo Proof. La emisión estará limitada a 5 000 unidades y podrá adquirirse a través de la tienda virtual del BCR a un precio inicial de S/338, lo que la convierte en un producto de interés para coleccionistas.