Ministro de Justicia encabeza intervención simultánea en centros juveniles del país

Las autoridades intensifican acciones de control en centros juveniles para prevenir delitos y fortalecer el principio de autoridad.

Con el objetivo de reforzar el principio de autoridad y combatir la criminalidad, se llevó a cabo un megaoperativo en diversos centros juveniles del país, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, bajo la dirección del ministro Luis Jiménez.

El operativo incluyó requisas a los internos, durante las cuales se incautaron objetos prohibidos. Estas acciones buscan garantizar la seguridad dentro de los establecimientos, proteger a los demás internos y evitar posibles filtraciones de información.

INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA

Jiménez indicó que esta intervención viene siendo un trabajo en conjunto con otras instituciones para poder garantizar una mejor efectividad. “Estamos realizando intervenciones exhaustivas en coordinación con la Policía y la Fiscalía, además de contar con el apoyo de trabajadores del INPE y también de los Bomberos, a quienes agradecemos”, indicó.

Asimismo en estos operativos encontraron diversos objetos, desde armas punzocortantes hasta objetos prohibidos como celulares. "Podría ser como un arma de defensa o de ataque", sostuvo.

SE REALIZÓ UN GRAN DESPLIEGUE

Este megaoperativo contó con un gran despliegue institucional conformado por 147 agentes de seguridad del Pronacej, 216 efectivos de la policía, 14 integrantes de la Unidad Canina, 40 agentes penitenciarios, 22 representantes del Ministerio Público y tres miembros del Cuerpo General de Bomberos. "Yo felicito el megaoperativo y también la constante preocupación que tienen los directores de los centros por la prevención", expresó el ministro.

Por otro lado, se viene realizando un trabajo articulado orientado a la resocialización de los menores mediante talleres educativos y productivos, con el objetivo de evitar que sean captados por organizaciones criminales.