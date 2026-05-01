¡Alerta en el mar! Oleajes anómalos ponen en riesgo la costa peruana

Autoridades advierten sobre riesgos en playas del país y recomiendan evitar actividades marítimas ante la intensidad del oleaje.

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó sobre la presencia de oleajes anómalos de moderada a fuerte intensidad en el litoral peruano.

Este comportamiento meteorológico afectará la costa durante el feriado largo por el Día del Trabajo, desde la madrugada del sábado 2 de mayo hasta el miércoles 6 de mayo, generando preocupación por la exposición de turistas y residentes en zonas cercanas al mar.

ALTERACIONES EN EL LITORAL

En el tramo norte del litoral, desde Tumbes hasta Salaverry, las condiciones del mar se mantendrán estables, al igual que en el litoral centro, que comprende desde Salaverry hasta Supe.

Las alteraciones se presentarán principalmente en el tramo sur, desde Supe hasta San Juan de Marcona, donde se registrarán oleajes ligeros hasta el viernes 1. La situación cambiará a partir del sábado 2, cuando se prevé un incremento de la intensidad del oleaje a nivel moderado, el cual disminuiría nuevamente a condiciones ligeras hacia la tarde del domingo 3.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante estos eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades locales a orientar a la población sobre medidas de prevención, con el fin de evitar accidentes y posibles daños.

Asimismo, se recomendó suspender las actividades portuarias y pesqueras, así como evitar la práctica de deportes acuáticos y la realización de campamentos en zonas cercanas al litoral.