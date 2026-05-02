Surco: conceden licencia sin goce de haber a Carlos Bruce para participar en elecciones municipales

Mediante acuerdo N° 036-2026-ACSS, el Concejo de Surco aprobó la licencia sin goce de haber solicitada por su alcalde Carlos Bruce, para participar en las elecciones municipales convocadas para el 4 de octubre de 2026.

La norma, publicada en El Peruano, precisa que la licencia estará vigente desde el 4 de setiembre al 4 de octubre del 2026 a fin de que Bruce Montes de Oca pueda ejercer su derecho a ser candidato en los próximos comicios.

LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES

Por lo tanto, se encargará el despacho de Alcaldía, conforme lo indica el artículo 24° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, al funcionario que corresponda, por el período que el burgomaestre solicitó licencia.

En sus considerandos, el acuerdo señala que la Ley de Elecciones Municipales establece que solo pueden ser candidatos los trabajadores y funcionarios, que pidieron y se les otorgó licencia 30 días naturales antes de la elección.