Desbaratan banda ‘Los Temibles de Santa Luisa’ en Los Olivos: capturan a 15 sujetos y 2 menores de edad

La Policía Nacional rescató a dos venezolanos que eran mantenidos como rehenes en una casa del distrito de Los Olivos por la organización criminal ‘Los Temibles de Santa Luisa’. Durante el operativo detuvieron a 17 presuntos integrantes de la banda.

Los extranjeros secuestrados, que serían pequeños comerciantes, estaban en el cuarto piso del inmueble intervenido. Los criminales grababan a los rehenes amenazados con armas a fin de presionar a sus familiares para que paguen el rescate exigido.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

La desarticulación de esta peligrosa organización criminal fue posible tras un prolongado trabajo de inteligencia policial. ‘Los Temibles de Santa Luisa’ se dedicaban al secuestro, extorsión, asaltos, tráfico ilícito de drogas y uso de explosivos en Lima Norte.

Entre los 17 sospechosos intervenidos, hay 14 extranjeros, un peruano y dos menores de edad. También se incautaron explosivos tipo emulsión, equipos celulares, cuadernos de cobro extorsivo y se decomisaron sustancias ilícitas, además de cinco vehículos.