Ataque a balazos deja una joven herida en Ventanilla: sería por ajuste de cuentas

Según se conoció, una joven de 18 años, identificada como Adriana H., resultó herida tras una balacera registrada anoche en el asentamiento humano Costa Azul en el distrito de Ventanilla, en el Callao.

Testigos refieren que la muchacha se encontraba conversando con un amigo al costado de una losa deportiva, cuando apareció un sujeto que, sin mediar palabra, les disparó hasta seis veces.

ESTADO DE SALUD RESERVADO

El acompañante de la víctima logró escapar del lugar, mientras que ella recibió varios impactos en el pie, por lo que terminó desvaneciéndose. Vecinos la trasladaron al Hospital de Ventanilla.

Se conoció que el estado de salud de la muchacha es reservado. La Policía investiga el caso; trascendió que podría ser un ajuste de cuentas, pues el atacante solo les disparó, no les robó ni pidió nada.