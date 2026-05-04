Mototaxista fue asesinado a balazos en Carabayllo: sicarios lo persiguieron por varias cuadras

Un mototaxista fue asesinado a balazos, la tarde de ayer, cuando circulaba por la avenida Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo. La víctima fue identificada como Víctor F. C., de 31 años.

Según testigos, el hombre habría sido perseguido por varias cuadras por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, hasta que lo alcanzaron, le cerraron el paso y dispararon varias veces.

MUERTE INSTANTÁNEA

Una de las balas le impactó en la cabeza, causando su muerte instantánea. Hasta el momento se desconocen las causas del crimen; algunos señalan que podría ser un caso de extorsión.

La policía inició las investigaciones para identificar a los responsables. Cabe precisar que esta zona cuenta con cámaras de videovigilancia que serán claves para esclarecer los hechos.