¡Terror en obra! Extorsionadores dejan a obreros maniatados

Un grave hecho de criminalidad y extorsión se registró en la urbanización San Fernando, en el distrito de Pachacámac, donde, durante la madrugada del último domingo, un grupo de delincuentes ingresó a un predio en construcción y atacó a los trabajadores.

Los sujetos no solo los amenazaron, sino que también los maniataron mientras descansaban, con el objetivo de sustraer diversos artículos de valor, cuya suma asciende a una importante cantidad de dinero.

La administradora del lugar expresó su indignación por lo ocurrido y denunció el poco interés de las autoridades sobre el caso, señalando que esta situación no solo puso en riesgo a los trabajadores, sino también la seguridad de toda la obra.

PALABRA DE ADMINISTRADORA

Según indicó la administradora de la obra de construcción, los delincuentes ingresaron con extrema violencia al predio, con el objetivo de sustraer objetos de alto valor. “(...), lo que han robado es un mini vodka con total salvajismo”, indicó.

Además, se hizo la recolección de las cámaras de seguridad, pero denuncian el poco apoyo de las autoridades ante esta delicada situación. “Hemos podido recolectar el tema de las cámaras, hemos ido a la policía a denunciar, vemos que no tenemos apoyo”, agregó la administradora.

SOMETIERON A LOS TRABAJADORES

Asimismo, los trabajadores, quienes pernoctan en el lugar debido a que provienen de distintas regiones del país, fueron retenidos y sometidos durante aproximadamente tres horas mientras los delincuentes cometían el robo. “Ingresan al inmueble entre las 10 o 10:30 p.m. hasta la 1 o 1:30 a.m.; en todo ese tiempo los han tenido amordazados y violentando dentro del inmueble”, sostuvo.